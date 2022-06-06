Путин: Москва примет меры, если Киев получит ракеты дальнего действия

Если Украина получит ракеты дальнего действия, Москва сделает определенные выводы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия готова будет применить свои средства поражения по тем объектам, по которым в данный момент удары не наносятся. Все зависит от того, поставят ли на Украину американские ракеты дальнего действия.
«Если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения», — заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».
Российский лидер добавил, что в стране средств поражения достаточно, чтобы нанести удары по объектам, которые пока не тронуты.