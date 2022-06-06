Новости02

Путин: Москва примет меры, если Киев получит ракеты дальнего действия

Путин: Москва примет меры, если Киев получит ракеты дальнего действия
politexpert.net

Если Украина получит ракеты дальнего действия, Москва сделает определенные выводы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия готова будет применить свои средства поражения по тем объектам, по которым в данный момент удары не наносятся. Все зависит от того, поставят ли на Украину американские ракеты дальнего действия.

«Если они будут и будут поставляться, — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения», — заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Российский лидер добавил, что в стране средств поражения достаточно, чтобы нанести удары по объектам, которые пока не тронуты.

поставки на украину Путин ракеты дальнего действия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.