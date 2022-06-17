Путин лично встретился с главредами СМИ и военкорами

Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами отечественных СМИ, а также с военными корреспондентами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Однако данная встреча прошла в укороченном формате. По словам Пескова, это связано с подвижками в графике российского лидера из-за DDoS-атак. Сообщается, что новая полноформатная встреча запланирована через несколько недель в Москве, передает телеканал «360».
«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Путин поприветствовал представителей СМИ. Глава государства также ответил на несколько вопросов и пообщался с военкорами, приехавшими с фронта.