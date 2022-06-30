Путин: коллективный Запад попался в собственную ловушку

Глава государства уверен: оппоненты РФ попались в собственную ловушку. Президент выступил с заявлением в штаб-квартире СВР. При этом коллективный Запад не смог предугадать мировые изменения. Он также оказался не в силах спрогнозировать собственное ослабление, добавил Путин.