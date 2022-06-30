Путин: коллективный Запад попался в собственную ловушку

Западные страны собственными руками загнали себя в угол, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства уверен: оппоненты РФ попались в собственную ловушку. Президент выступил с заявлением в штаб-квартире СВР. При этом коллективный Запад не смог предугадать мировые изменения. Он также оказался не в силах спрогнозировать собственное ослабление, добавил Путин.
Ранее российский лидер заявил, что страна не встанет на путь самоизоляции. Москва будет строить партнерские отношения с теми государствами, которые этого захотят, констатировал президент.