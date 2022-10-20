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Путин: Киев отказался от переговоров и продолжил обстреливать территорию России

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Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отказался проводить переговоры и продолжает обстреливать новые российские территория, используя террористические методы. Об этом российский лидер сообщил на заседании Совбеза.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

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