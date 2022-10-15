Путин: изначально Минобороны России предлагало мобилизовать меньше, чем 300 тысяч человек

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в России. Глава государства подчеркнул, что призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что под мобилизацию попадают отслужившие люди в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность.