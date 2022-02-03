Путин и Си Цзиньпин решили организовать Годы партнерства в спорте

Лидер российского государства Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин решили организовать Годы партнерства в сфере спорта.

Путин заявил об этом в своем материале для информационного агентства Китая «Синьхуа». Текст статьи российского президента опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, он и Си Цзиньпин решили организовать в текущем и следующем году Годы российско-китайского партнерства в сфере физической культуры и спорта.

Российский лидер также сообщил, что богатый опыт Китая предоставит стране возможность провести Олимпийские игры в Пекине на высшем уровне. Друзья из КНР проделали большую работу для качественной подготовки к Играм, отметил президент России. По словам Путина, он при этом ожидает, что на соревновании будет честная и бескомпромиссная борьба.

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