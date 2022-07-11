Новости03

Путин и Лукашенко обсудили блокаду Калининграда и спецоперацию на Украине

Путин и Лукашенко обсудили блокаду Калининграда и спецоперацию на Украине
globallookpress/Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону 11 июля, передали корреспонденты БелТА.

По информации из Telegram-канала агентства, российский и белорусский лидеры подняли на обсуждение транспортную блокаду Калининградской области со стороны Литвы и ход спецоперации РФ на Украине.

Обозреватели подчеркнули, что в ходе разговора Путин и Лукашенко коснулись сложившейся ситуации на территории бывшего СССР и поставок российских энергоносителей в европейские страны. Темами беседы также стали возведение белорусского порта и оборона двух государств.

Белоруссия демилитаризация Денацификация ДНР Донбасс калининградская область Киев ЛНР Лукашенко переговоры Путин Россия Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.