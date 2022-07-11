Путин и Лукашенко обсудили блокаду Калининграда и спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры по телефону 11 июля, передали корреспонденты БелТА.
По информации из Telegram-канала агентства, российский и белорусский лидеры подняли на обсуждение транспортную блокаду Калининградской области со стороны Литвы и ход спецоперации РФ на Украине.
Обозреватели подчеркнули, что в ходе разговора Путин и Лукашенко коснулись сложившейся ситуации на территории бывшего СССР и поставок российских энергоносителей в европейские страны. Темами беседы также стали возведение белорусского порта и оборона двух государств.