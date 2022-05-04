Путин и Лукашенко договорились укреплять партнерские отношения между странами

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Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время беседы главы государств обсудили вопросы партнерства между Москвой и Минском, следует из сообщения пресс-службы Кремля.
Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в рамках специальной военной операции, ведущейся на территории Украины. Стороны подтвердили обоюдное стремление продолжать развитие российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
«Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности», — сообщили в Кремле.
Во время переговоров главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки дня. Они также затронули тему продвижения союзного строительства.
Недавно политолог Андрей Арешев заметил, что Белоруссия должна участвовать в переговорах России с Украиной. По его словам, страна заинтересована в успешном завершении беседы и граничит с обеими сторонами, передает телеканал «360».