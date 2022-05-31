Новости0

Путин и Эрдоган обсудили кризис на Украине в ходе телефонных переговоров

Путин и Эрдоган обсудили кризис на Украине в ходе телефонных переговоров
globallookpress.com/Xinhua

Глава РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом кризис на Украине. Они провели телефонные переговоры.

По информации канцелярии президента Турции, стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Анкара выразила готовность помочь в организации переговоров между Москвой, Киевом и ООН в Стамбуле.

Ранее глава Турции заявил, что планирует поговорить 30 мая с президентом РФ, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Анкара продолжит призывать Киев и Москву к дипломатическим методам решения кризиса.

кризис Путин Россия Турция Украина Эрдоган
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.