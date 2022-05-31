Путин и Эрдоган обсудили кризис на Украине в ходе телефонных переговоров

Глава РФ Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом кризис на Украине. Они провели телефонные переговоры.
По информации канцелярии президента Турции, стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Анкара выразила готовность помочь в организации переговоров между Москвой, Киевом и ООН в Стамбуле.
Ранее глава Турции заявил, что планирует поговорить 30 мая с президентом РФ, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Анкара продолжит призывать Киев и Москву к дипломатическим методам решения кризиса.