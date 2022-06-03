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Путин: глава минфина США признала ошибку, которая привела к кризису

Путин: глава минфина США признала ошибку, которая привела к кризису
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что даже министр финансов США Джанет Йеллен признала: кризис произошел из-за денежной политики Соединенных Штатов, а не из-за проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

«Финансовые власти исходили из того, что доллар — мировая валюта и он как обычно рассосется по всей мировой экономике и будет незаметно. Оказалось, что это не так. Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что эта ошибка финансовых властей США она никак не связана с действиями России на Украине», — рассказал Путин в интервью Павлу Зарубину.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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