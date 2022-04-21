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    Путин гарантировал сохранность жизни всем сдавшимся в плен в Мариуполе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Путин гарантировал сохранность жизни всем сдавшимся в плен в Мариуполе

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Украинские военные, которые решаться сдаться в плен в Мариуполе,
    гарантировано сохранение жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российская сторона пообещала безопасность и достойное
    обращение с военнослужащими ВСУ, которые выйдут из «Азовстали», сообщил глава
    государства. Владимир Путин гарантировал всем бойцам Украины, а также
    иностранным наемникам, которые решаться сдаться в плен войскам РФ в Мариуполе,
    право на жизнь.

    Каждый солдат ВСУ, сложивший оружие, получит
    квалифицированную медпомощь и физическую неприкосновенность. Президент России
    подчеркнул, что со всеми пленными будут обращаться согласно нормам международного
    права.

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