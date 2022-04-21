Путин гарантировал сохранность жизни всем сдавшимся в плен в Мариуполе

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Украинские военные, которые решаться сдаться в плен в Мариуполе,
гарантировано сохранение жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российская сторона пообещала безопасность и достойное
обращение с военнослужащими ВСУ, которые выйдут из «Азовстали», сообщил глава
государства. Владимир Путин гарантировал всем бойцам Украины, а также
иностранным наемникам, которые решаться сдаться в плен войскам РФ в Мариуполе,
право на жизнь.
Каждый солдат ВСУ, сложивший оружие, получит
квалифицированную медпомощь и физическую неприкосновенность. Президент России
подчеркнул, что со всеми пленными будут обращаться согласно нормам международного
права.
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