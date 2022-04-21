Путин гарантировал сохранность жизни всем сдавшимся в плен в Мариуполе

Российская сторона пообещала безопасность и достойное

обращение с военнослужащими ВСУ, которые выйдут из «Азовстали», сообщил глава

государства. Владимир Путин гарантировал всем бойцам Украины, а также

иностранным наемникам, которые решаться сдаться в плен войскам РФ в Мариуполе,

право на жизнь.