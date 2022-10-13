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Путин: Европа несет убытки из-за спотового образования цен на газ

Путин: Европа несет убытки из-за спотового образования цен на газ
prt scr youtube.com | ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ

Президент России Владимир Путин указал на очевидный минус для Евросоюза при использовании механизма спотового ценообразования на природный газ.

По его словам, такой подход выливается в глобальные убытки для европейских энергетических компаний. Речь идет о 300 миллиардах евро, что эквивалентно 2% общего ВВП всего союза.

«Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой», — добавил президент.

Напомним, что 12 октября энергетический оператор Польши зафиксировал утечку на нефтепроводе «Дружба». В Сербии заявили, что эта ситуация является продолжением истории с диверсией на «Северном потоке».

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