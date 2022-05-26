Путин дополнил речь об американском «мировом жандарме» ударом кулака по столу

Президент России Владимир Путин ударил по столу, когда говорил о Соединенных Штатах и о роли, которую пытается выполнять Вашингтон в международном сообществе.
Мировые страны хотят вести собственную политику. США пытаются быть жандармом, но они не остановят глобальный процесс, уверен Путин. Эту часть речи глава государства дополнил ударом кулака по столу.
«Да и желание пропадет. Сталкиваясь с проблемами внутри своих стран, придет осознание того, что это абсолютно бесперспективно. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило», — добавил президент.
Ранее Путин предупредил, что антироссийские санкции Запада приведут к глобальному кризису. При этом РФ удается справиться с последствиями ограничений, заметил лидер.