Путин 19 апреля проведет переговоры с премьером Армении Пашиняном

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Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении
Николом Пашиняном. По данным пресс-службы Кремля, переговоры пройдут в Москве
19 апреля.
Лидеры обсудят
ситуацию в Нагорном Карабахе. Они поговорят о восстановлении экономических и
транспортных связей в регионе и реализации договоренностей между Ереваном,
Москвой и Баку.
«Планируется
обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений,
стратегического партнерства и союзничества», – отметили в Кремле.
Никол Пашинян
недавно заявил о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с
Азербайджаном. Однако он призвал пока не испытывать иллюзий по этому вопросу,
сообщает НСН.
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