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    Путин 19 апреля проведет переговоры с премьером Армении Пашиняном

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    kremlin.ru / Администрация президента России

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении
    Николом Пашиняном. По данным пресс-службы Кремля, переговоры пройдут в Москве
    19 апреля.

    Лидеры обсудят
    ситуацию в Нагорном Карабахе. Они поговорят о восстановлении экономических и
    транспортных связей в регионе и реализации договоренностей между Ереваном,
    Москвой и Баку.

    «Планируется
    обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений,
    стратегического партнерства и союзничества», – отметили в Кремле.

    Никол Пашинян
    недавно заявил о планах в кратчайшие сроки заключить мирный договор с
    Азербайджаном. Однако он призвал пока не испытывать иллюзий по этому вопросу,
    сообщает НСН.

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