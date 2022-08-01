Путешественник из России предупредил об опасности отравления туристов в Индии

Кроме того, не стоит посещать злачные заведения с низкими ценами. Там нерадивым туристам тоже могут что-нибудь подсыпать и лишить честно нажитого имущества. К тому же еда в таких забегаловках может быть опасна, потому что неизвестно, в каких условиях готовятся блюда.