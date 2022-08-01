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Путешественник из России предупредил об опасности отравления туристов в Индии

Путешественник из России предупредил об опасности отравления туристов в Индии
Photo by Renzo D’souza on Unsplash

Туристы часто могут стать жертвой отравления в Индии. Об этом предупредил блогер-путешественник из России Александр.

По его словам, друзья-индийцы рассказали, что самыми опасными местами для приезжих считаются местные поезда и дешевые забегаловки. В первом случае угроза заключается в доброжелателях, которые предлагают угостить конфетой или другим лакомством, содержащим снотворное или другое опасное вещество.

«План простой: ты съешь угощение и уснешь, либо умрешь. Все зависит от начинки и от пропорции лишнего ингредиента. Когда человек съедает, мошенник забирает все веши и выходит на ближайшей станции, но далеко не уходит, ждет следующего состава», — поделился Александр в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Кроме того, не стоит посещать злачные заведения с низкими ценами. Там нерадивым туристам тоже могут что-нибудь подсыпать и лишить честно нажитого имущества. К тому же еда в таких забегаловках может быть опасна, потому что неизвестно, в каких условиях готовятся блюда.

Индия отравление туристы
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