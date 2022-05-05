Путь в НАТО закрыт: сербский народ словом и делом доказал приверженность братской дружбе с Россией

«Мы знаем, что все началось, когда произошел Майдан, президента Януковича насильно свергли. Мы знаем, какие зверства творили определенные группировки. Также мы знаем, что с 2014 года и до начала российской спецоперации, только в Донбассе погибли свыше 12 тысяч мирных жителей. Многие из моих друзей были в Донбассе, и я сам хотел туда поехать в 2014 году. Но наша власть под давлением Запада приняла закон, согласно которому те, кто воевал на стороне донбасского ополчения, получали два года тюрьмы на родине. Я остался в Сербии, делаю, что могу. У нас общий интерес, главная цель: установить мир. Ни сербы в 90-е годы, ни русские в 2022 году не хотели войны», — констатировал собеседник НН.