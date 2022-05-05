Путь в НАТО закрыт: сербский народ словом и делом доказал приверженность братской дружбе с Россией

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Гости из Сербии посетили выставку «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов», посвященную многолетней гражданской войне в Донбассе, а также спецоперации России. Корреспондент «Народных Новостей» поговорил с одним из членов сербской делегации — лидером общественного движения «Народный патруль» Дамьяном Кнежевичем, чтобы узнать, почему Сербия остается одной из немногих европейских стран, которая несмотря ни на что поддерживает Россию.
Экспозиция открылась в Доме правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге 28 апреля. Организатор мероприятия, член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров рассказал, что собирал экспонаты для выставки в течение восьми лет. Гости Дома правительства Ленобласти могут ознакомиться с документами, знаменами, фотографиями, личными вещам командиров ополчения, фрагментами вооружений, проектом памятника «Доброволец» и многими другими предметами, хранящими память об украинской агрессии.
В знак глубокой дружбы с Россией выставку посетили гости из Сербии. Дамьян Кнежевич неоднократно выступал организатором митингов в Белграде, чтобы выразить поддержку братскому русскому народу. По его словам, Запад пытался внести разлад в сербское общество с помощью НКО, но потерпел неудачу.
«В Сербию приехали уже около 6000 украинских беженцев, но они бежали не от военной спецоперации, а от «своих» – националистов батальона «Азов»*. Люди из Украины, покинувшие страну именно из-за военных действий, спокойные, хотят нормальной жизни. Но, с другой стороны, есть большое количество НКО, финансируемых Западом. Именно они, пользуясь тем, что в страну приехали мигранты, пытаются сделать какие-то оплачиваемые шоу. Они пытались организовать подобное три-четыре раза, но всякий раз численность этих мероприятий была близка к статистической погрешности. Это были «недомитинги». Обычные сербы, без привлечения СМИ, через друзей и приятелей, вывели на улицы более 20 тысяч человек в знак поддержки России», — рассказал наш собеседник.
Последние месяцы в прессе периодически появляются сообщении о якобы желании Сербии вступить в НАТО. Однако, по мнению Кнежевича, очень малая часть сербов поддерживает эту инициативу, выдвинутую местной оппозицией — более 90% граждан против членства в Североатлантическом альянсе. Люди прекрасно помнят бомбардировки Белграда в 1999 году. Именно поэтому сейчас, видя, что происходит на Украине, сербы выступают за мир, поддерживая РФ.
«Мы знаем, что все началось, когда произошел Майдан, президента Януковича насильно свергли. Мы знаем, какие зверства творили определенные группировки. Также мы знаем, что с 2014 года и до начала российской спецоперации, только в Донбассе погибли свыше 12 тысяч мирных жителей. Многие из моих друзей были в Донбассе, и я сам хотел туда поехать в 2014 году. Но наша власть под давлением Запада приняла закон, согласно которому те, кто воевал на стороне донбасского ополчения, получали два года тюрьмы на родине. Я остался в Сербии, делаю, что могу. У нас общий интерес, главная цель: установить мир. Ни сербы в 90-е годы, ни русские в 2022 году не хотели войны», — констатировал собеседник НН.
Гость из Сербии пообещал, что жители этой страны ни при каких условиях не изменят своего отношения к по-настоящему братскому народу России.
«Я вам могу пообещать, каким бы сильным ни было давление со стороны Запада, в том числе антироссийскими санкциями, отклик в Белграде и все Сербии будет только больше», — заверил Кнежевич.
Организатор выставки «Под знаменем Победы, под знаменем дедов и прадедов» Герман Владимиров считает, что посещение мероприятия сербской делегацией вполне закономерно. По его словам, в Донбассе погибло немало добровольцев из этой страны, а сербы давно доказали, что разделяют русские ценности.
«Ни для кого не секрет, что это дружественный нам народ. (…) Очень много сербов воевали и до сих пор воюют в Донбассе, защищая мирных жителей. Некоторые погибли. Россия и Сербия – братья навек. Сегодня они приехали и были приятно удивлены экспозицией, которую мы собирали восемь лет. Больше всего их зацепили боевые знамена. Почти в каждом подразделении воевали их братья — сербы», — поделился Владимиров.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело в России