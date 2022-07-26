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“Пусть инстаграм* снова станет инстаграмом”: Кайли Дженнер и Ким Кардашьян упрекают соцсеть в подражании TikTok

"Пусть инстаграм* снова станет инстаграмом": Кайли Дженнер и Ким Кардашьян упрекают соцсеть в подражании TikTok

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Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Инстаграм* в последнее время довольно сильно изменился: теперь упор делается на короткие видео Reels, а в ленте пользователей все чаще появляется контент незнакомых им людей, который рекомендует соцсеть. Обновление алгоритма далеко не у всех вызвало одобрение: в числе противников и Кайли Дженнер вместе с сестрой, Ким Кардашьян. Они являются одними из популярнейших пользователей соцсети: у Кайли 360 миллионов подписчиков, и это рекорд среди пользователей женского пола. На страницу Ким подписано 326 миллионов человек.

Обе сестры разместили у себя в сторис пост другого пользователя, который призывает:

Пусть инстаграм снова станет инстаграмом. Не нужно превращаться в TikTok, я просто хочу видеть в ленте милые фотки своих друзей. С наилучшими пожеланиями, мы все.

Кстати, на Change.org создана петиция с тем же призывом, ее подписало уже более 140 тысяч человек. Авторы петиции просят руководство соцсети вернуть традиционный хронологический порядок построения ленты и напоминают о том, что изначально смысл соцсети Instagram заключался в публикации именно фото, а не видеороликов.

Возможно, руководителям корпорации Meta* стоит прислушаться к точке зрения ключевых инфлюенсеров, тем более что критика со стороны Кайли Дженнер — дело серьезное. В прошлый раз ее отзыв повлиял на состояние дел компании Snapchat. В 2018 году, когда прошел редизайн приложения, знаменитость его не оценила и написала в твиттере, что больше не открывает Snapchat. Уже на следующий день акции компании упали на 6%, ее рыночная стоимость снизилась на 1,3 млрд долларов.

Руководство соцсети Instagram по поводу мнения Кайли и Ким пока никаких комментариев не давало.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/106888-dzhidzhi-khadid-otdykhaet-na-yakhte-s-devidom-bekkhemom-i-ego-druzyami.html


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Источник
The Verge


Фото
Соцсети


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