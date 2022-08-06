Пускепалис рассказал о реакции семьи на его помощь бойцам в Донбассе

Актер Сергей Пускепалис рассказал, как реагируют члены семейства на его помощь Донбассу. Об этом сообщил информационный портал «Смотрим».
По словам артиста, с 2016 года он посещает регион. Однако помогать Донбассу актер стал недавно. Ранее артист отвез гуманитарную поддержку бойцам 109 батальона в ДНР, в котором служит его близкий приятель, известный сербский писатель Деян Берич.
Сергей Пускепалис доставил военным собственную премию, которую он получил во время Забайкальского фестиваля, а другу отдал личный автомобиль. Семья понимает актера. По его словам, это лишь малая часть, что они могут передать.