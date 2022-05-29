Пускепалис отдаст премию Забайкальского кинофестиваля раненым военнослужащим

Полученные деньги режиссер планирует потратить на нужды солдат российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. Он передаст деньги губернатору Забайкальского края Александру Осипову, чтобы тот распределил их среди госпиталей, в которых восстанавливаются военнослужащие, передает издание ИА ChitaMedia.