Заслуженный артист России, 56-летний актер и режиссер Сергей Пускепалис намерен отдать призовые деньги с фестиваля на помощь раненым солдатам.
Звезда фильма «Крестный» Пускепалис получил денежную премию на церемонии закрытия девятого Забайкальского международного кинофестиваля.
Полученные деньги режиссер планирует потратить на нужды солдат российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. Он передаст деньги губернатору Забайкальского края Александру Осипову, чтобы тот распределил их среди госпиталей, в которых восстанавливаются военнослужащие, передает издание ИА ChitaMedia.
Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирных граждан Донбасса от геноцида Киева.