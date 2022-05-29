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Пускепалис отдаст премию Забайкальского кинофестиваля раненым военнослужащим

Пускепалис отдаст премию Забайкальского кинофестиваля раненым военнослужащим
Pavel Rashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Заслуженный артист России, 56-летний актер и режиссер Сергей Пускепалис намерен отдать призовые деньги с фестиваля на помощь раненым солдатам.

Звезда фильма «Крестный» Пускепалис получил денежную премию на церемонии закрытия девятого Забайкальского международного кинофестиваля.

Полученные деньги режиссер планирует потратить на нужды солдат российской армии, участвующих в спецоперации на Украине. Он передаст деньги губернатору Забайкальского края Александру Осипову, чтобы тот распределил их среди госпиталей, в которых восстанавливаются военнослужащие, передает издание ИА ChitaMedia.

Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирных граждан Донбасса от геноцида Киева.

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