Пушков заявил, что просчеты Байдена пагубно влияют на США

Просчеты администрации президента США Джо Байдена плохо влияют на обстановку в стране, американцы могут столкнуться с ростом цен и ростом внутриполитической напряженности. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Нынешний глава государства может повторить судьбу 39 президента США Джимми Картера, которого ассоциируют с беспрецедентным экономическим упадком. Ситуация внутри страны значительно более тревожная и хрупкая «чем повторяют апологеты артериальной системы», отметил в своем Telegram-канале Пушков.
«А в случае исключения демпартии на ноябрьских выборах, кстати, все более вероятно, к нестабильности энергии, дефициту и росту цен на топливо добавится резкое обострение внутриполитической напряженности», — отметил сенатор.
Ранее экономист Михаил Хазин сравнил ВВП США и России, сообщает Argumenti.ru. Эксперт посетовал, что у Вашингтона показатель поддерживается на высоком уровне с помощью механизмов капитализации.