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Пушков: западные лидеры переоценивают возможности по поддержке Киева

Пушков: западные лидеры переоценивают возможности по поддержке Киева
Federation Council of Russia/Globallookpress

Западные страны, высказываясь о поддержке Украины, могли не вполне трезво оценивать свои возможности и способность нести бремя санкций. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда отметил, что западные лидеры дают обещания «столько, сколько потребуется» в погоне за внешним эффектом. По его словам, они не вполне трезво оценивают, сколько способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран.

Пушков напомнил, что совсем недавно премьер Великобритании Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». Однако теперь для него самого закончилась «политическая вечеринка», указал политик.

западные санкции Пушков Украина
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