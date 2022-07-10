Пушков: западные лидеры переоценивают возможности по поддержке Киева

Западные страны, высказываясь о поддержке Украины, могли не вполне трезво оценивать свои возможности и способность нести бремя санкций. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда отметил, что западные лидеры дают обещания «столько, сколько потребуется» в погоне за внешним эффектом. По его словам, они не вполне трезво оценивают, сколько способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран.
Пушков напомнил, что совсем недавно премьер Великобритании Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов». Однако теперь для него самого закончилась «политическая вечеринка», указал политик.