Пушков: западные лидеры переоценивают возможности по поддержке Киева

Член Совфеда отметил, что западные лидеры дают обещания «столько, сколько потребуется» в погоне за внешним эффектом. По его словам, они не вполне трезво оценивают, сколько способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран.