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Пушков: западные лидеры беспечно взирают на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Пушков: западные лидеры беспечно взирают на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС
Federation Council of Russia/Globallookpress

Глава Белого дома Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, просто позвонив президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что американский президент проявляет в ситуации поразительную безответственность. Байден может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор АЭС.

«Но Байден не звонит, играет с огнем», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны. Однако европейские лидеры беспечно наблюдают и не принимают мер для предотвращения этого.

Байден запорожская аэс Зеленский Пушков
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