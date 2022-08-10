Пушков: западные лидеры беспечно взирают на обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Глава Белого дома Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, просто позвонив президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда в своем Telegram-канале написал, что американский президент проявляет в ситуации поразительную безответственность. Байден может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор АЭС.
«Но Байден не звонит, играет с огнем», — отметил Пушков.
Сенатор отметил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны. Однако европейские лидеры беспечно наблюдают и не принимают мер для предотвращения этого.