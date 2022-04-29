Пушков высмеял Варшаву за покупку «ненужного» российского газа через Берлин

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Покупка Польшей российского голубого топлива по реверсу через Германию противоречит публичной позиции этого государства. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Компания «Газпром» приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу с 27 апреля из-за отказа стран оплачивать топливо на условиях, выдвинутых Россией. Чуть позже представители компании сообщили, что Варшава продолжила покупать российский газ, но через посредника в виде ФРГ.
«При этом Варшава утверждает, что ей российский газ не нужен. Кого они пытаются обмануть?» – задался вопросом политик.
Ранее Пушков высказал мнение, что Польша усиливает зависимость Германии от газа из России своими действиями, пишет Ura.ru. Из-за выполнения роли посредника между Москвой и Варшавой в поставках голубого топлива Берлин оказывается в невыгодном положении.