Пушков высмеял Варшаву за покупку «ненужного» российского газа через Берлин

Компания «Газпром» приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу с 27 апреля из-за отказа стран оплачивать топливо на условиях, выдвинутых Россией. Чуть позже представители компании сообщили, что Варшава продолжила покупать российский газ, но через посредника в виде ФРГ.