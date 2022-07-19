Пушков усомнился в способности США и ЕС осознать последствия санкций

Соединенные Штаты и Евросоюз пытаются корректировать антироссийские санкции в новом пакете ограничений, однако это не говорит о том, что они что-то «осознали». Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.
Все поправки вводятся лишь с учетом потребностей США и ЕС, уверен он. Санкционная война против России тем временем будет продолжаться из-за неспособности Запада «сделать выводы». Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.
«Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то “осознали” и “сделали выводы”», — отметил он.
Так называемые точечные выводы — это максимум для Евросоюза и Вашингтона, добавил сенатор. В связи с этим делать «крупные заключения» из этой коррекции не стоит и Москве.
По данным Argumenti.ru, Пушков также допустил, что все громкие заявления западных государств о безграничной поддержке Украины делаются только для внешнего эффекта. Но Запад переоценивает и свои ресурсы, и способность вынести «бремя собственных санкционных мер в ущерб интересам и нуждам своих стран», передает телеканал «360».