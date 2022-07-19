Пушков усомнился в способности США и ЕС осознать последствия санкций

По данным Argumenti.ru, Пушков также допустил, что все громкие заявления западных государств о безграничной поддержке Украины делаются только для внешнего эффекта. Но Запад переоценивает и свои ресурсы, и способность вынести «бремя собственных санкционных мер в ущерб интересам и нуждам своих стран», передает телеканал «360».