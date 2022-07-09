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Пушков указал на самую большую ошибку Европы в вопросе Украины

Пушков указал на самую большую ошибку Европы в вопросе Украины
Федеральное агентство новостей

Европа может совершить «самую большую глупость», если решит принять Украину в Евросоюз. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Высказывание Пушкова стало ответом на недавнюю публикацию немецкой газеты Spiegel, в которой говорилось о требовании президента ФРГ извинений от Владимира Зеленского, сорвавшего его поездку в Киев.

Federation Council of Russia/Globallookpress
Federation Council of Russia/Globallookpress

Сенатор констатировал, что Европа уже столкнулась с целым рядом проблем, когда открыла свои двери для стран Прибалтики. В вопросе Украины последствия будут хуже, уверен российский политик.

«Германия и Ко в полной мере познают, что такое “дипломатия по-киевски”. <…> С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа», — написал он у себя в Telegram-канале.

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