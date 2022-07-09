Пушков указал на самую большую ошибку Европы в вопросе Украины

«Германия и Ко в полной мере познают, что такое “дипломатия по-киевски”. <…> С Украиной они станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа», — написал он у себя в Telegram-канале.