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Пушков: «СП-2» стал жертвой политики Германии по Украине

Пушков: «СП-2» стал жертвой политики Германии по Украине
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Остановка реализации проекта «Северный поток — 2» произошла из-за украинской политики бывшего истеблишмента ФРГ. Об этом «величайшем провале» заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что бывшее руководство Германии поддержало насильную смену власти на Украине и было сторонником западного пути развития. Оно также несет ответственность за украинский кризис, как и другие европейские страны.

«В итоге детище (канцлера Германии Ангелы. — Прим. ред.) Меркель — “Северный поток — 2”, — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой политики поощрения агрессивных сил в Киеве», — заявил Пушков.

Страны Запада начали вводить масштабные экономические рестрикции против России после начала спецоперации на Украине. РФ назвала происходящее экономической войной.

алексей пушков ангела меркель Германия Северный поток — 2 украинская политика
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