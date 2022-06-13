Пушков: «СП-2» стал жертвой политики Германии по Украине

Остановка реализации проекта «Северный поток — 2» произошла из-за украинской политики бывшего истеблишмента ФРГ. Об этом «величайшем провале» заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что бывшее руководство Германии поддержало насильную смену власти на Украине и было сторонником западного пути развития. Оно также несет ответственность за украинский кризис, как и другие европейские страны.
«В итоге детище (канцлера Германии Ангелы. — Прим. ред.) Меркель — “Северный поток — 2”, — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой политики поощрения агрессивных сил в Киеве», — заявил Пушков.
Страны Запада начали вводить масштабные экономические рестрикции против России после начала спецоперации на Украине. РФ назвала происходящее экономической войной.