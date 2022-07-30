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Пушков счел возможным начало войны между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Пушков счел возможным начало войны между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань
Federation Council of Russia/Globallookpress

Визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может послужить спусковым курком войны между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее заявление сделал член фракции «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков.

Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале. По его словам, политика оценивается в категориях вероятности. А потом он задался вопросом, готовы ли американцы и китайцы сейчас к реальной войне, а не словесной перепалке.

«Как мы видим в последние годы, слишком часто иррациональное начало берет верх при принятии политических решений», — объяснил сенатор, почему противостояние между США и Китаем является вполне осуществимой реальностью.

Ранее сообщалось, что США грозит война с Китаем. Об этом рассказали аналитики NI.

алексей пушков США тайвань
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