Пушков счел возможным начало войны между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Визит председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может послужить спусковым курком войны между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее заявление сделал член фракции «Единая Россия», председатель Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков.
Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале. По его словам, политика оценивается в категориях вероятности. А потом он задался вопросом, готовы ли американцы и китайцы сейчас к реальной войне, а не словесной перепалке.
«Как мы видим в последние годы, слишком часто иррациональное начало берет верх при принятии политических решений», — объяснил сенатор, почему противостояние между США и Китаем является вполне осуществимой реальностью.
Ранее сообщалось, что США грозит война с Китаем. Об этом рассказали аналитики NI.