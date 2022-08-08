Пушков с юмором отреагировал на «благополучие» объятого кризисом Запада

Западные страны вынуждены идти на новые компромиссы, чтобы сэкономить природные ресурсы и буквально «не замерзнуть» в ближайшие годы. На этот счет успел выразиться и член Совета Федерации России Алексей Пушков, озвучивший свою позицию в Telegram-канале.
На своем ресурсе российский сенатор остроумно отреагировал на новости о нехватке важных ресурсов в Европе, вызванных антироссийскими санкциями. Пушков пришел к выводу, что «в доселе благополучном западном мире» начали появляться изменения.
«В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места на теле. Британии, при всех ее дождях, вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России. Что-то меняется в доселе благополучном западном мире», — написал Алексей Пушков.
Недавно Пушков заметил, что европейские страны заставляют лояльно относящихся к РФ игроков вводить антироссийские санкции. Причина кроется в том, что в Евросоюзе нельзя быть свободным государством, передает РИАМО.