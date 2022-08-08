Пушков с юмором отреагировал на «благополучие» объятого кризисом Запада

«В Германии рекомендуют принимать душ раз в неделю, а ежедневно мыть только отдельные места на теле. Британии, при всех ее дождях, вводят рационирование воды. В Италии будут из мусора делать газ, чтобы восполнить нехватку поставок из России. Что-то меняется в доселе благополучном западном мире», — написал Алексей Пушков.