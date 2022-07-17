Пушков раскусил истинную цель заявления МИД Финляндии по ситуации на границе с Россией

Сенатор Алексей Пушков считает, что заявление МИД Финляндии об обстановке на границе с Россией следует правильно расценивать с точки зрения геополитической ситуации.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия не наблюдает роста напряженности в отношениях с Россией в связи с вступлением страны в НАТО, граница между государствами «функционирует нормально». Пушков в своем Telegram-канале оценил высказывание Хаависто, объяснив истинную цель его высказывания.
«Надо понимать, что это заявление главы МИД Финляндии — не комплимент в адрес России, а аргумент в пользу присоединения Финляндии к НАТО. Мол, видите, Финляндия вступает в НАТО, но на ее безопасность это никак не влияет», — написал Пушков.
На саммите НАТО в июне в альянс официально пригласили Швецию и Финляндию. Ранее политики двух североевропейских стран впервые заговорили о членстве в военном блоке после эскалации украинского кризиса.