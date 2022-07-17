Пушков раскусил истинную цель заявления МИД Финляндии по ситуации на границе с Россией

«Надо понимать, что это заявление главы МИД Финляндии — не комплимент в адрес России, а аргумент в пользу присоединения Финляндии к НАТО. Мол, видите, Финляндия вступает в НАТО, но на ее безопасность это никак не влияет», — написал Пушков.