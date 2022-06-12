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Пушков преподал урок физики Сикорскому после предложения передать ядерное оружие Украине

Пушков преподал урок физики Сикорскому после предложения передать ядерное оружие Украине
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европейского парламента Радослав Сикорский забыл о серьезных последствиях идеи предоставить Киеву ядерное вооружение.

«От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных ей Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признает границ», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что на этот раз своим высказыванием польский политик «превзошел самого себя». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что слова польского политика о снабжении Украины ядерным оружием провоцирует конфликт.

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RusNewsToday24
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