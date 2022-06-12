Пушков преподал урок физики Сикорскому после предложения передать ядерное оружие Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европейского парламента Радослав Сикорский забыл о серьезных последствиях идеи предоставить Киеву ядерное вооружение.
«От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных ей Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признает границ», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что на этот раз своим высказыванием польский политик «превзошел самого себя». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что слова польского политика о снабжении Украины ядерным оружием провоцирует конфликт.