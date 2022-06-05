Пушков предупредил о последствиях нефтяного эмбарго для европейской экономики

Нефтяное эмбарго против России негативно отразится на европейской экономике и приведет к снижению уровня жизни. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор сослался на публикацию Der Spiegel, в которой говорится, что Евросоюз в скором времени испытает ценовой шок. Издание считает такой сценарий «худшим из возможных. Пушков прокомментировал соответствующие выводы в своем Telegram-канале.
«Эмбарго стало “важным шагом вперед” только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что нефтяное эмбарго приведет к еще большему росту цен на топливо. По словам сенатора, Евросоюз принял данное решение вопреки здравому смыслу.