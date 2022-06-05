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Пушков предупредил о последствиях нефтяного эмбарго для европейской экономики

Пушков предупредил о последствиях нефтяного эмбарго для европейской экономики
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Нефтяное эмбарго против России негативно отразится на европейской экономике и приведет к снижению уровня жизни. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор сослался на публикацию Der Spiegel, в которой говорится, что Евросоюз в скором времени испытает ценовой шок. Издание считает такой сценарий «худшим из возможных. Пушков прокомментировал соответствующие выводы в своем Telegram-канале.

«Эмбарго стало “важным шагом вперед” только для главы Еврокомиссии. Тем более, что возникает вопрос: не шаг ли это назад, к худшим условиям для европейской экономики и к снижению уровня жизни в Европе», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что нефтяное эмбарго приведет к еще большему росту цен на топливо. По словам сенатора, Евросоюз принял данное решение вопреки здравому смыслу.

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