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Пушков предупредил о массовых отставках чиновников в Европе из-за общественных недовольств

Пушков предупредил о массовых отставках чиновников в Европе из-за общественных недовольств
Federation Council of Russia/Globallookpress

Страны Европы ожидает волна увольнений среди чиновников из-за возрастающего недовольства граждан. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, правительства западных государств не в состоянии защитить интересы своих граждан. В связи с этим Европейский союз столкнется с многочисленными политическими кризисами.

«Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — заявил Пушков.

Соответствующий прогноз сенатор сделал на фоне массовых увольнений лидеров европейских стран. Так, ранее решение сложить полномочия приняли премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Эстонии Каи Каллас и Италии Марио Драги, передает телеканал «360».

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