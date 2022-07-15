Пушков предупредил о массовых отставках чиновников в Европе из-за общественных недовольств

Страны Европы ожидает волна увольнений среди чиновников из-за возрастающего недовольства граждан. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, правительства западных государств не в состоянии защитить интересы своих граждан. В связи с этим Европейский союз столкнется с многочисленными политическими кризисами.
«Подлинная причина у всех отставок одна: широкое недовольство работой премьеров, связанное с тем, что граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — заявил Пушков.
Соответствующий прогноз сенатор сделал на фоне массовых увольнений лидеров европейских стран. Так, ранее решение сложить полномочия приняли премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Эстонии Каи Каллас и Италии Марио Драги, передает телеканал «360».