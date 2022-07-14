Пушков предупредил о больших потерях после отказа Германии закупать российскую нефть

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о планах Германии прекратить закупать уголь из России с 1 августа, а нефть с 31 декабря, сообщает РИА Новости.
«Корни этого стратегического выбора — идеолого-политические, не экономические. Взят курс на “большой разрыв” с Россией, который крайне невыгоден Европе» — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что план Евросоюза по сокращению импорта российской нефти и газа станут настоящим потрясением для Европы.
«На нынешнем этапе европейская либеральная элита намерена упорно идти по этому пути», — заявил Пушков.
Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС к концу года планирует сократить импорт российской нефти на 90%.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.