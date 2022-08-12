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Пушков предупредил Евросоюз о последствиях отказа от российской нефти

Пушков предупредил Евросоюз о последствиях отказа от российской нефти
Federation Council of Russia/Globallookpress

Евросоюз попадет в тяжелое положение в случае введения эмбарго на российскую нефть. Однако Брюссель еще может избежать данного сценария, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал, что у Евросоюза есть еще время скорректировать свои рестрикции. В частности, следует отказаться от планов введения полного эмбарго на российскую нефть.

«Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию», — констатировал Пушков.

Сенатор отметил, что ЕС забывает о главном своем принципе при введении антироссийских рестрикций. Согласно ему, Евросоюз старается ограничениями нанести вред РФ, однако на данный момент складывается обратная ситуация.

антироссийские санкции Евросоюз нефтяное эмбарго
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