Пушков предупредил Евросоюз о последствиях отказа от российской нефти

Евросоюз попадет в тяжелое положение в случае введения эмбарго на российскую нефть. Однако Брюссель еще может избежать данного сценария, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он указал, что у Евросоюза есть еще время скорректировать свои рестрикции. В частности, следует отказаться от планов введения полного эмбарго на российскую нефть.
«Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию», — констатировал Пушков.
Сенатор отметил, что ЕС забывает о главном своем принципе при введении антироссийских рестрикций. Согласно ему, Евросоюз старается ограничениями нанести вред РФ, однако на данный момент складывается обратная ситуация.