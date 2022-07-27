Пушков пошутил над Харрис за высказывание о полах и личных местоимениях

Вице-президент США Камала Харрис заявила в Белом доме, что “ее пол женщина”, а местоимение — “она/ее”. Сенатор Алексей Пушков пошутил над данным высказыванием.
Встреча в Белом доме была посвящена теме абортов в США. Вице-президент сделала такие уточнения, чтобы не получить шквал критики на фоне гендерной политики действующей администрации США.
«Камала Харрис сообщила, что ее местоимение — “она”, и что она — женщина. На тот случай, чтобы ее не отождествили с одним из бесчисленных гендеров, расплодившихся в последние 20 лет в США — от так называемых квиров до совершенно сказочных существ. Так что теперь мы в курсе. Самое внятное заявление за весь период ее вице-президентства», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Официальные представители США часто попадают в неприятные ситуации. В прошлом Харрис оказалась в центре скандала из-за вытирания руки о штанину после рукопожатия с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.