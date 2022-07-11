Пушков ответил на вопрос о способности Германии «рулить» Европой

Представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков объяснил, способна ли Германия «рулить» Европой. Об этом он написал в Telegram-канале.
Как отметил сенатор, Берлин сможет реально вести за собой Европу, если не будет полностью подчиняться интересам заокеанских «партнеров».
«”Может ли Германия руководить Европой?” – задаются вопросом в Берлине. Ответ: нет, если Европой и самой Германией будут по-прежнему руководить США», — убежден Пушков.
Ранее Пушков назвал Европу заложницей потенциально опасных решений стран Прибалтики. По мнению парламентария, «истерик» будет еще больше, если Украина получит членство в ЕС.