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Пушков ответил на вопрос о способности Германии «рулить» Европой

Пушков ответил на вопрос о способности Германии «рулить» Европой
Federation Council of Russia/Globallookpress

Представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков объяснил, способна ли Германия «рулить» Европой. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как отметил сенатор, Берлин сможет реально вести за собой Европу, если не будет полностью подчиняться интересам заокеанских «партнеров».

«”Может ли Германия руководить Европой?” – задаются вопросом в Берлине. Ответ: нет, если Европой и самой Германией будут по-прежнему руководить США», — убежден Пушков.

Ранее Пушков назвал Европу заложницей потенциально опасных решений стран Прибалтики. По мнению парламентария, «истерик» будет еще больше, если Украина получит членство в ЕС.

Германия европа Пушков
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