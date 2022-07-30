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Пушков: ответ на русофобию сотрудницы консульства Норвегии не должен быть политкорректным

Пушков: ответ на русофобию сотрудницы консульства Норвегии не должен быть политкорректным
Federation Council of Russia/Globallookpress

Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен заявила, что ненавидит русских. Член Совета Федерации Алексей Пушков высказался по данной теме в своем Telegram-канале.

Своим заявлением как заметил Пушков, Эллингсен выразила мнение большинства западных коллег. В связи с этим России необходимо дать Норвегии ответ. Пушков подчеркнул, что он не должен быть политкорректным.

«Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — заявил сенатор.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой Эллингсен кричит на сотрудника одного из российских отелей. На опубликованных кадрах она открыто заявляет, что ненавидит русских.

новергия Пушков русофобия элисабет эллингсен
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RusNewsToday24
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