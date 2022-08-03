Пушков отреагировал на предложение США о переговорах по смене СНВ-3

США готовы договариваться только в той сфере, где они ощущают свою собственную уязвимость. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс ранее заявила о готовности возобновления переговоров по СНВ-3. Однако сначала они ждут от России «проявления доброй воли» в рамках украинского кризиса, пишет RT.
«США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — отметил Пушков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва многократно призывала Вашингтон вернуться к переговорам по СНВ-3. Он отметил, что прекращение действия договора негативно скажется на глобальной безопасности.