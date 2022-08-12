Пушков объяснил срыв изоляционной политики Запада ролью России в мировой торговле

Попытки западных стран изолировать Россию от остального мира никогда не увенчаются успехом. Таким мнением через свой Telegram-канал поделился член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Его слова стали ответом на статью, опубликованную изданием Bloomberg. Авторы публикации связали неудачу Вашингтона и союзников с поддержкой Москвы со стороны Анкары. Тем не менее Пушков нашел и другое объяснение тщетным усилиям изолировать отечественную экономику.
По его словам, Пекин также сыграл в этом не последнюю роль. Более того, Россия сама остается одним из авторитетов в международной торговле.
«Миссия невыполнима. И в последнее время на Западе об этом часто пишут. Поэтому точнее будет сказать, что Турция — единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России. И здесь роль Турции очевидна», — указал сенатор.
До этого Пушков предупредил государства Европейского союза о последствиях эмбарго на российскую нефть. Как он отметил, этот шаг спровоцирует в регионе настоящую энергетическую катастрофу.