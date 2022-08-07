Пушков объяснил, чем может обернуться встреча Путина и Эрдогана для Запада

Недавняя встреча президент России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи заставила Запада серьезно забеспокоиться. О последствиях сближения Москвы и Анкары рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, Турция является ключевым членом НАТО из-за географического положения. Поэтому вне зависимости от поведения турецких властей Альянс не посмеет начать политическую войну против нее.
«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор считает, что в рядах Североатлантического альянса назревает раскол, который изо всех сил пытается сдерживать ЕС. При этом реальный внутриполитический кризис в рядах НАТО станет самым страшным кошмаром для Брюсселя, добавил Пушков.