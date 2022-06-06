Пушков объяснил «банальную» причину нежелания ЕС принимать Украину в свои ряды

pxhere.comБольшинство стран ЕС не хотят брать ответственность за Украину, поскольку ее вступление в организацию может обострить противоречия между европейскими государствами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил ввести промежуточный этап в процессе предоставления Киеву членства в ЕС. По его мнению, объединению стоит разработать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам. «В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — полагает австрийский политик.По словам Пушкова, «промежуточное» членство в ЕС для Украины означает, что страны Запада пытаются выразить Киеву поддержку, но в то же время не хотят принимать государство в свои ряды. Federation Cou..

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Большинство стран ЕС не хотят брать ответственность за Украину, поскольку ее вступление в организацию может обострить противоречия между европейскими государствами. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил ввести промежуточный этап в процессе предоставления Киеву членства в ЕС. По его мнению, объединению стоит разработать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — полагает австрийский политик.

По словам Пушкова, «промежуточное» членство в ЕС для Украины означает, что страны Запада пытаются выразить Киеву поддержку, но в то же время не хотят принимать государство в свои ряды.

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

«Брать ответственность за нее в большинстве государств Евросоюза явно не хотят: Украина внутри ЕС может привести к резкому обострению противоречий и подрыву его дееспособности, не говоря уже о финансовой стороне дела. Кроме того, Украина банально не отвечает требованиям к кандидатам в ЕС», — подчеркнул сенатор.

В начале мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с идеей создания «европейского политического сообщества», которое бы приветствовало в своих рядах Украину. По его мнению, процесс вхождения Киева в ЕС «может занять многие годы и даже несколько десятилетий».

Его инициативу поддержал Нехаммер, посетовавший, что «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС», уделяется недостаточно внимания. Австрийский канцлер также допустил возможность расширения с Украиной партнерства в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия (не являются членами ЕС).