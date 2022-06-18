Пушков напомнил Европе о проблеме опаснее украинского кризиса

Европа должна обратить внимание на угрозу нового кризиса, обусловленного приближением аномальной жары. Об этом напомнил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Европейские страны настолько увлеклись Украиной, что забыли о своих проблемах, считает Пушков. Он считает, что в ближайшее время континент рискует столкнуться с новой опасностью, которая затмит все остальные.
«Увлеченные Украиной евролидеры подзабыли, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для 99% европейцев вообще перестанет иметь какое-либо значение. Как и большая часть того, что ныне волнует Европу. Но в западных столицах давно утратили ощущение подлинных угроз», — написал он.
Представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис 17 июня заявила об обрушении сильной жары на страны Европы. В ряде районов Франции и Испании температура воздуха на десять градусов превысила норму.