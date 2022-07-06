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Пушков напомнил Берлину, что ключ от поставок газа по «Северному потоку — 2» находится в руках Москвы

Пушков напомнил Берлину, что ключ от поставок газа по «Северному потоку — 2» находится в руках Москвы
globallookpress.com/Daniel Reinhardt/dpa

Заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста о необходимости начала переговоров по запуску «Северного потока — 2» прокомментировал представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

По словам сенатора, в Берлине убеждены, что ключ от запуска газопровода находится в их руках. Однако на деле ситуация складывается иначе для ФРГ.

«Надо ли нам “входить в положение” Берлина? Или следует напомнить, что ключ от поставок газа находится в наших руках и нам нужны только долгосрочные отношения?», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Россию на сегодняшний день вполне устраивают доходы от нефти и газа. РФ заработала рекордные 93 млрд евро на продаже углеводородов за первые сто дней после начала спецоперации, резюмировал сенатор.

Германия Клаус Эрнст Пушков Северный поток — 2
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