Пушков напомнил Берлину, что ключ от поставок газа по «Северному потоку — 2» находится в руках Москвы

Заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста о необходимости начала переговоров по запуску «Северного потока — 2» прокомментировал представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
По словам сенатора, в Берлине убеждены, что ключ от запуска газопровода находится в их руках. Однако на деле ситуация складывается иначе для ФРГ.
«Надо ли нам “входить в положение” Берлина? Или следует напомнить, что ключ от поставок газа находится в наших руках и нам нужны только долгосрочные отношения?», — подчеркнул Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Россию на сегодняшний день вполне устраивают доходы от нефти и газа. РФ заработала рекордные 93 млрд евро на продаже углеводородов за первые сто дней после начала спецоперации, резюмировал сенатор.