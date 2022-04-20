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    Пушков: Молдавия может оказаться на свалке истории после запрета георгиевской ленты

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пушков: Молдавия может оказаться на свалке истории после запрета георгиевской ленты

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    После запрета георгиевской ленты Молдавия может оказаться в мусорном ведре
    истории. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

    Политик раскритиковал президента Молдавии Майи Санду за решение отказаться
    от известной оранжево-черной символики. Глава государства считает, что этот шаг
    не отразится на праздновании Дня Победы.

    «Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о
    “преступности” георгиевской ленты и “мусорном ведре
    истории”, то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие
    враги георгиевской ленты», — высказался Пушков.

    Ранее киевский ваятель Олег Кулик решил
    создать собственную интерпретацию знаменитой скульптуры советского художника
    Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина «Родина-мать». Однако
    перфоманс украинского творца вызвал возмущение у Алексея Пушкова.

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