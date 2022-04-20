Пушков: Молдавия может оказаться на свалке истории после запрета георгиевской ленты

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После запрета георгиевской ленты Молдавия может оказаться в мусорном ведре
истории. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик раскритиковал президента Молдавии Майи Санду за решение отказаться
от известной оранжево-черной символики. Глава государства считает, что этот шаг
не отразится на праздновании Дня Победы.
«Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о
“преступности” георгиевской ленты и “мусорном ведре
истории”, то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие
враги георгиевской ленты», — высказался Пушков.
Ранее киевский ваятель Олег Кулик решил
создать собственную интерпретацию знаменитой скульптуры советского художника
Евгения Вучетича и инженера Николая Никитина «Родина-мать». Однако
перфоманс украинского творца вызвал возмущение у Алексея Пушкова.