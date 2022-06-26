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Пушков констатировал, что Запад не извлек уроков из неэффективной антироссийской политики

Пушков констатировал, что Запад не извлек уроков из неэффективной антироссийской политики
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Санкционное давление на Россию в ближайшее время продолжится. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий заметил, что введение рестрикций необходимо Западу для долгосрочного финансового и экономического истощения России. На данный момент идти на попятную они не готовы, уверен Пушков. 

«Отдельные меры, принимаемые в рамках санкционной войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени необходимости для Запада, подвергаться корректировке», — уточнил Пушков.

При этом он напомнил, что в последнее время западные СМИ приходят к выводу, что санкции влияют больше на их инициаторов. Однако несмотря на неэффективность таких мер, политика будет продолжена. 

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RusNewsToday24
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