Пушков: Китай начал подготовку к «высококонфликтному» XXI веку

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Государственная китайская газета ранее опубликовала статью, в которой говорится, что Запад не остановится на украинском кризисе. По мнению сенатора Алексея Пушкова, это говорит о том, что Пекин ожидает «высококонфликтный» XXI век.
Подготовку к нему в Китае уже начали. Причем, по словам сенатора, все понимают, что источник проблем будет находиться не на Востоке.
«В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке. Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир “под себя” и “похожий на себя”, но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — считает Пушков.
Попытка США найти нового врага ранее провалилась в Ираке, Сирии, Афганистане, добавил сенатор. Однако «история никогда не заканчивается», поэтому Вашингтон не намерен останавливаться.