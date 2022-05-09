Пушков: Китай начал подготовку к «высококонфликтному» XXI веку

«В Китае готовятся к высококонфликтному 21-му веку. Источник конфликтности очевиден — и он находится не на Востоке. Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир “под себя” и “похожий на себя”, но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — считает Пушков.