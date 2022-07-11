Пушков емко оценил ситуацию с плановой остановкой газопровода «Северный поток»

Германия выбрала путь антироссийских санкций, о чем почти сразу пожалела. Теперь Берлин вынужден каждый раз готовиться к худшему, уверен сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал остановку газопровода «Северный поток» для планового техобслуживания с 11 по 21 июля. По его словам, эта новость испугала европейские страны. которые боятся дефицита газа.
«Кто бы мог подумать, что поддержка «майдана» и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности – главного козыря Германии!» – написал Пушков.
Он добавил, что при экс-канцлере Ангеле Меркель Берлин пытался усилить свой козырь за счет «Северного потока – 2». Однако теперь он движется по противоположному пути, срубая сук, на котором сидит.