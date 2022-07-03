Пушков дал США шуточный совет после смены адреса посольства в Москве

Территория возле посольства США в Москве получила новое название – площадь Донецкой Народной Республики. Ситуацию прокомментировал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
Сенатор обратил внимание, что американская дипмиссия убрала адрес с официального сайта, оставив лишь координаты.
«Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес», — в шутку предложил Пушков в Telegram-канале.
Ранее посольство располагалось на Большом Девятинском переулке. О причинах изменений не сообщалось.