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Пушков дал США шуточный совет после смены адреса посольства в Москве

Пушков дал США шуточный совет после смены адреса посольства в Москве
Federation Council of Russia/Globallookpress

Территория возле посольства США в Москве получила новое название – площадь Донецкой Народной Республики. Ситуацию прокомментировал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Сенатор обратил внимание, что американская дипмиссия убрала адрес с официального сайта, оставив лишь координаты.

«Это откровенно смешно. Так и посольство лучше перестать называть посольством, а дать ему кодовое название. Или просто писать электронный адрес», — в шутку предложил Пушков в Telegram-канале.

Ранее посольство располагалось на Большом Девятинском переулке. О причинах изменений не сообщалось.

посольство Пушков США
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RusNewsToday24
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