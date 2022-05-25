Пушкина осудила Певцова, который выступил против абортов после изнасилования

Экс-депутат Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Оксана Пушкина ответила актеру Дмитрию Певцову на его высказывания об абортах.
Певцов ранее завил, что не поддерживает аборты, даже если женщина была изнасилована. Он считает, что прерывать беременность стоит только в случае угрозы для жизни матери. Пушкина резко ответила на заявление актера.
«Пусть сам и рожает», — осудила экс-депутат Госдумы Певцова в разговоре с Daily Storm.
Ранее артист заявил, что выступает против искусственного прерывания беременности. Он отметил, что женщины, которые решают распоряжаться своим организмом так, как считают нужным, неправы. Такую позицию, по словам актера, им навязал Запад, что привело к демографической яме в России.