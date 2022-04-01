Пушилин заявил о денацификации Мариуполя в течение суток

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Операция по денацификации Мариуполя максимально близка к своему завершению, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В интервью деловому изданию «Взгляд» он сообщил, что под контролем вооруженных сил ДНР и РФ находятся аэропорт, железнодорожный вокзал, левобережная часть Мариуполя.

«При поддержке подразделений Российской Федерации войска ДН Р планомерно зачищают от нацистов квартал за кварталом», – отметил он, сказав, что окончательное освобождение Мариуполя — дело считанных суток.

С его слов, в городе националистические формирования практически не оказывают сопротивления. Основные места локации украинский военных – промзона. Места сосредоточения уничтожаются силами РФ и ДНР дистанционно залпами.

Пушилин сообщил, что на поверхности артиллерией все сравняли, но есть коммуникации под землей, их и использует для укрытия противник.

Ранее видео к нацбатам в Мариуполе опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что у боевиков есть сутки, чтобы сложить оружие.

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